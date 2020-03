Prima ha ucciso moglie e figlio, poi si è suicidato con la pistola. A Beinasco, in provincia di Torino, un vigile urbano in pensione, Franco Necco, ha usato un’arma da fuoco per uccidere Bruna De Maria, ex dipendente del Comune e il figlio.

L’ex vigile ha chiamato subito dopo il 112 per dare l’allarme, ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto l’uomo si era già tolto la vita.