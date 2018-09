E’ sempre stata considerata uno dei fiori all’occhiello del Movimento 5 stelle e anche oggi Beppe Grillo non nasconde la sua stima per Chiara Appendino, al punto da sbilanciarsi a immaginare un mandato bis per la sindaca, nonostante il regolamento del movimento impedisca ai pentastellati di candidarsi più di due volte.

I due si sono incontrati al Salone del Gusto, dove l’ex comico ligure è arrivato questa mattina, e hanno sfilato fianco a fianco fra gli stand, prima di un incontro in una delle sale del Lingotto. Grillo non ha mancato di fare i complimenti alla sindaca per come sta amministrando Torino. E quando Appendino gli ha ricordato che non potrà ricandidarsi essendo al secondo mandato dopo quello da consigliera, il fondatore del Movimenot ha esclamato «Facciamo una legge apposta, facciamo la legge Appendino». «No, no nessuna legge Appendino» ha invece risposto la sindaca sorridendo. Ma chissà che per la sua pupilla Grillo non sia davvero pronto a una deroga.