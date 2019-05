Niente Chiomonte per l’ex premier Silvio Berlusconi. Ma non per questo rinuncia alla sua visita a Torino. Infatti nonostante non visiterà il cantiere Tav in Val di Susa sarà comunque domani mattina a Torino per passeggiare in centro insieme al candidato del centro destra alla presidenza della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Dopo le “vasche” ci sarà la conferenza stampa al comitato elettorale di via Barbaroux, infine un pranzo.