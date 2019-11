Attendiamo trepidanti i prossimi (e numerosi) capitoli della saga Bezzon. Noi a differenza di Stefano Lo Russo crediamo più ad una saga (che si presta anche a malevole interpretazioni) che ad una telenovela, ma riconosciamo l’originalità e l’idea.

Ora il super comandante ritorna, con la sindaca Appendino che dice: “La città ha bisogno di Bezzon”, peccato che la città, potesse, userebbe tutti gli amuleti per evitare tale catastrofe; l’assessore Finardi, come sempre, non ha ancora respirato; la capogruppo del Movimento cinque stelle, Valentina Sganga, ha chiesto le pubbliche scuse in ginocchio sui ceci recitando il mea culpa; l’assessore Maria Lapietra sorride chiedendo ai vigili di portare avanti l’esperimento dei monopattini, probabilmente chiedendo di distribuire non verbali, ma un questionario per migliorare la messa in strada; il corpo di Polizia Locale che aveva tirato un sospiro di sollievo, torna nel baratro.

Adesso basta! Vi prego lasciateci in pace. Abbiamo visto troppi film anni ’90… andate via, siete ridicoli. A nessuno è venuto in mente di chiedere ai solerti agenti della polizia locale che cosa desiderassero, che cosa pensassero ma soprattutto qualcuno ha detto loro che cosa devono e possono fare? Perché il Magnifico Bezzon ad oggi ha solo un merito, quello di aver avuto ragione sui monopattini, per il resto il nulla.

Non c’è organizzazione, non c’è personale, non c’è programmazione, non c’è gerarchia, non c’è niente. Mancano mezzi, uomini, strumenti ma soprattutto manca la dignità. La dignità di donne e uomini, ormai non più giovani, che ogni giorno cercano di restituire il lustro e decoro ad un Corpo e di una città che voi non avete neanche conosciuto, miopi e arroganti del vostro potere effimero dei vostri giochi di potere e di poltrona. Abbiate coraggio di prendere l’ultimo (non in segno spregiativo) agente e permettetegli di gestire i vigili: non ve ne pentirete, ma soprattutto non deluderete il compianto Carpanini che della polizia municipale aveva capito e carpito ogni segreto…vivendola sulla propria pelle. Altri tempi…