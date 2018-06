La location per il momento rimane segreta, anche sa da mesi la notizia è nota: il Club Bilderberg si riunirà a Torino, come aveva rivelato il Primo Ministro della Serbia, Ana Brnabic a febbraio.

Dal 7 al 10 giugno la città governata da un’amministrazione targata Movimento Cinque Stelle (grillini da sempre hanno criticato questo Gruppo), ospiterà il summit più esclusivo e – per alcuni – più misterioso del mondo.

Fondato nel 1954 da David Rockfeller la prima riunione si tenne all’hotel Bilderberg di Oosterbeek in Olanda. Da qui il nome del club, che tra i suoi membri conta anche gli italiani Mario Draghi, Mario Monti, Marco Tronchetti Provera, Giulio Tremonti, Corrado Passera e Franco Bernabé.

Dicevamo: non si conosce dove si riuniranno i circa 130 partecipanti, legati al mondo dell’economia e delle banche, anche perché solitamente vengono avvertiti solo 48 prima dove verrà ospitata la riunione.

Il Bilderberg sotto la Mole ha fatto storcere il naso a molti. Tra questi la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Monica Amore.

«Mi chiedevo se i torinesi fossero a conoscenza di cosa sia il gruppo Bilderberg – commenta Amore – Chissà come mai i potenti nel mondo hanno scelto il capoluogo piemontese? Una domanda che mi pongo tra le tante è proprio questa».

Continua Monica Amore: «Mi preoccupa molto la presenza del gruppo Bilderberg a Torino. Si tratta di un’élite chiusa di neo-oligarchie finanziarie dedite al neoliberismo più estremo, che nel mio immaginario ha sempre rappresentato l’arroganza propria del potere. Torino deve tornare ad essere la capitale dei diritti del lavoro e non la sede di coloro che, per tutelare i loro interessi, hanno fatto di tutto per comprimerli. Questo per me è inaccettabile».