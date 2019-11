Anche in Europa imperversa ormai la tradizione di origine americana del Black friday: il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento (che cade a sua volta l’ultimo giovedì di novembre) i negozi applicano sconti considerevoli sugli articoli in vendita, segnando un considerevole incremento delle vendite.

In Italia il fenomeno è perlopiù limitato ai negozi online: chi volesse dunque acquistare prodotti dai grandi negozi virtuali farà bene a tenere d’occhio le offerte attive in questa giornata.

Una categoria di prodotto che vale la pena acquistare in sconto, visti i prezzi anche molto salati dei modelli migliori, è quella dell’aspirapolvere: uno strumento indispensabile per le pulizie domestiche, ancora impossibile da sostituire in toto con altri strumenti (quali robot aspirapovlere e scope elettriche a batteria). Gli esperti di QualeScegliere.it vi propongono quattro modelli da tenere d’occhio per il Black Friday.

Rowenta RO3753EA Compact Power Cyclonic

Questo aspirapolvere best-seller di Rowenta coniuga dimensioni compatte, alta capacità di aspirazione e grande efficacia di filtrazione. Certo, il parco accessori non è particolarmente ricco, ma è comunque adeguato a tutti i tipi di pavimenti duri e alle moquette e tappeti a pelo raso.

Il prezzo di base è già di suo ragionevole, al di sotto dei 100 €, ma vista la popolarità e il successo di vendite di questo aspirapolvere “evergreen” è lecito aspettarsi una promozione vantaggiosa in vista dei grandi saldi di fine novembre.

Hoover Lander LA71_LA10

Restando nell’ambito dei piccoli aspirapolvere dalle grandi prestazioni, non possiamo non ricordare l’Hoover LA71_LA10: piccolo, energico e super economico. È un aspirapolvere concepito per le piccole abitazioni e per i pavimenti duri (sui quali eccelle), ma non è accessoriato per aspirare al meglio sui tappeti e sui pavimenti delicati (parquet in primis).

Il prezzo originale è già un ottimo affare, infatti si tratta di circa 50 € soltanto, e non stupisce dunque che questo modello sia un piccolo campione di vendite. Attenzione al Black Friday, è probabile che il suo prezzo vanga ulteriormente ribassato.

Electrolux EUF8ANIMAL UltraFlex

Cambiando categoria e passando agli aspirapolvere per case grandi e di fascia medio-alta, segnaliamo l’Electrolux EUF8ANIMAL UltraFlex. Questo modello senza sacco è ricco di accessori per la pulizia di tutta la casa, adatto anche ai pavimenti delicati e soprattutto efficace sui peli dei nostri amici a quattro zampe. A questo si aggiungono consumi ridotti (classe energetica A+), filtrazione efficace e rumorosità molto contenuta.

La fascia di prezzo non è indifferente, siamo infatti sopra i 200 €: ragion di più per aspettare il Black Friday e scovare l’offerta giusta per questo modello molto interessante.

Miele Complete C3 Silence EcoLine

Chiudiamo la nostra selezione con un modello di un marchio conosciuto per la qualità e robustezza dei suoi prodotti: l’aspirapolvere Miele Complete C3 Silence EcoLine. Questi aspirapolvere con sacco ha sei livelli di potenza aspirante, tre bocchette per ripiani e imbottiti alloggiate sul corpo macchina, un raggio d’azione imbattibile di ben 12 metri, sacco capiente, ed emissioni sonore davvero molto basse.

La qualità del marchio Miele ha ovviamente un prezzo, che in questo caso arriva quasi a 300 €, ma vale assolutamente la pena di tenere gli occhi puntati su questo aspirapolvere e su eventuali offerte online.