Blackout nel pomeriggio in molte zone del centro di Torino dove la corrente è saltata e tornata a intermittenza. La probabile causa è da attribuirsi all’ampio utilizzo dei condizionatori visto l’ondata di caldo record che sta investendo la città.

Le segnalazioni del blackout arrivano dai negozi e dagli uffici di via Roma. Le interruzioni di corrente sono state per lo più momentanee, ma ripetute più volte nel corso del pomeriggio.