Chi è il miglior gelatiere del reame? La sfida Gelato Festival 2018 tocca Torino sabato 5 e domenica 6 magggio. Un’ ennesima coinvolgente iniziativa, aperta a tutti, tra le tante promosse nell’ambito del premio di alta cucina Bocuse d’Or 2018 che quest’anno sta animando la capitale sabauda e non solo.

La kermesse del tour europeo, in arrivo a piazza Vittorio Veneto sabato 5 e domenica 6 maggio, vedrà confrontarsi i 16 migliori gelatieri artigianali italiani ognuno con un gusto inedetito.

Per grandi e piccini non mancheranno assaggi, golosità di altissima qualità e dimostrazioni. Vere chicche del gusto perché i mastri gelatieri si sfideranno a colpi di originalità reinterpretando i classici del gusto con proposte alquanto creative e sorprendenti. Ci sarà un gelato dedicato al patrono della città San Giovanni a quello per il Grande Torino che, essendo a base di gianduja e nocciole non penso possa essere di colore granata.

Siamo al top del gelato artigianale, un settore italiano che non conosce crisi e che trova la sua forza nel legame con il territorio sia dal punto di vista gastronomico che storico tradizionale, nell’altissima qualità dei prodotti e nella creatività che ai mastri italiani non è mai mancata. In piazza sarà presente e ben visibile il “Buontalenti” il più grande laboratorio mobile di produzione di gelato al mondo.

Per i golosi sarà possibile con un biglietto da 10 euro (ridotto per i bimbi sotto il metro) disponibile anche in prevendita sul sito (www.gelatofestival.it/biglietto), l’assaggio di tutti i gelati in gara, più quelli degli sponsor (incluso Cookies The Original®) e alla partecipazione alle attività del villaggio aperte fino a mezzanotte.

Torino con Bocuse d’Or diventa capitale del gelato di qualità. Anche con un cono di gianduja, pistacchio e nocciola si fa e si testimonia cultura e tradizione.

In conclusione ricordiamo che dopo la tappa torinese il Gelato Festival andrà a Milano (sabato 12 e 13 maggio in Piazza Castello) eper attraversare l’Europa con tappe a Berlino, Varsavia, Londra e Vienna. Il Tour si concluderà a Firenze il 14 e 16 settembre (dove la manifestazione ha avuto origine nel 2010) con la “All Star”, la sfida tra le stelle del gelato artigianale, con la partecipazione dei vincitori di tutte le precedenti edizioni della kermesse.