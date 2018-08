Un aiuto per le famiglie in difficoltà. Da quest’anno infatti sarà possibile per gli utenti titolari di contratto ad uso domestico residente o utilizzatori del servizio idrico intestata ad un’utenza condominiale o a terzi residenti nell’area metropolitana torinese (ATO3) richiedere il Bonus per la bolletta dell’acqua.

Una misura volta a ridurre il costo del servizio per le famiglie in condizione di disagio economico e sociale che si divide in BONUS SOCIALE IDRICO e/o il BONUS IDRICO INTEGRATIVO.

Ecco chi ne ha diritto e come richiederlo:

IL BONUS SOCIALE IDRICO: deve essere richiesto presso il Comune di residenza o presso un CAF. Hanno diritto ad ottenerlo gli utenti che sono parte di nuclei famigliari con indicatore ISEE: non superiore a 8.107,50 euro oppure non superiore a 20.000,00 euro se con almeno 4 figli a carico.

Il Bonus sociale corrisponde a 6,73 euro per ogni componente del nucleo famigliare.

IL BONUS IDRICO INTEGRATIVO: deve essere richiesto direttamente a Smat. Hanno diritto ad ottenerlo gli utenti che sono parte di nuclei famigliari con indicatore ISEE: da 8.107,50 euro a 12.000,00 euro per nuclei famigliari con meno di 4 figli a carico; non superiore a 12.000,00 euro con almeno 4 figli a carico ed un nucleo famigliare composto da 5 o 6 persone.

Nel caso in cui gli Utenti che richiedono il Bonus Idrico Integrativo rientrano nell’ Indicatore ISEE fino a 8.107,50 euro e con meno di 4 figli a carico, Smat provvederà direttamente alla sua erogazione.

Il Bonus idrico Integrativo corrisponde ad un massimo di 30 euro all’anno per nucleo famigliare fino a 3 persone ed un massimo di 45 euro per un nucleo famigliare maggiore di 3 persone.

Il Bonus Integrativo deve essere presentato agli sportelli Smat, via posta, o in formato PDF all’indirizzo e-mail bonusidrico@smatorino.it entro il 31.12.2018 ed ha validità annuale.

Il numero verde dell’ Assistenza Clienti 800 010 010 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30) è a disposizione per eventuali approfondimenti. La modulistica è reperibile sul sito internet, alla pagina http://www.smatorino.it/assistenza_modulistica_3