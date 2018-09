Massimo Bray lascia la presidenza della Fondazione Circolo dei Lettori. Con una nota congiunta la sindaca di Torino Chiara Appendino e l’assessora alla Cultura Francesca Leon confermano le voci che erano circolante dalla presentazione di “Torino Spiritualità” quando Bray aveva fatto capire che l’incarico alla Fondazione, assunto nel 2017, sarebbe stato breve.

“Massimo Bray ci ha comunicato l’intenzione, per motivi strettamente personali, di lasciare l’incarico di presidente della Fondazione Circolo dei Lettori. Seppur a malincuore e ringraziandolo per il prezioso lavoro svolto fino ad oggi, non possiamo che rispettare le sue decisioni. Per la nostra kermesse libraria internazionale è certo una perdita importante, ma l’organizzazione dell’edizione 2019 prosegue di concerto con tutte le istituzioni”.