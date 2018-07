Sarebbe di due feriti il bilancio degli scontri tra ultras del Venezia e quelli della Fiorentina che si sono affrontati prima dell’inizio dell’amichevole a Moena, in provincia di Trento.

Dalla prima ricostruzione i fiorentini avrebbero attaccato i rivali che si erano avvicinati al “Viola Village”, nei pressi del centro sportivo Benatti, dove si svolge il ritiro della squadra toscana.

Lancio di petardi e testa a testa a colpi di cintura: una bottigliata avrebbe colpito in testa un ultrà arancioneroverde. Si è registrato un altro ferito dopo il tafferuglio, ma nessun ricovero in ospedale. Le forze dell’ordine sono riuscite a fatica a dividere le opposte fazioni.

Ora la digos sta indagando su quanto accaduto.

Per quanto riguarda la cronaca sportiva l’ultimo giorno di ritiro per la Fiorentina si chiude con la sconfitta dei ragazzi di Pioli per uno a zero. Il mister della Fiorentina ha preferito non commentare gli incidenti avvenuti prima del match: «Quando avvengono certe cose meno se ne parla è meglio è» ha detto Pioli.

Ecco i video degli scontri