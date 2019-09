Dopo ben ventidue edizioni IO LAVORO viene cancellata dal calendario 2019. Ad annunciarlo l’assessore regionale del Piemonte Roberto Rosso.

Tutto rinviato al prossimo anno. Il motivo sarebbe legato a problemi di tipo gestionali e amministrativi in capo all’Agenzia Piemonte Lavoro, che organizza l’iniziativa.

L’annuncio di Rosso arriva in risposta ad un’interrogazione del consigliere regionale Pd Daniele Valle, che appunto voleva sapere notizie se questa edizione

«IO LAVORO – spiega Valle – si è svolta sempre in modo continuativo e rappresenta la più grande job-fair italiana».

«Ad oggi abbiamo quindi solo qualche rassicurazione dell’Assessore Rosso – conclude Daniele Valle – sull’impegno a sostenere l’iniziativa per il futuro. Mi dispiace rilevare che, almeno per quest’anno, persone in cerca di lavoro, agenzie formative, addetti ai servizi pubblici e selezionatori dovranno rinunciare ad un appuntamento tanto importante per il mondo del lavoro. Anche stavolta, l’alta velocità della giunta, rimane solo un slogan elettorale».

Per gli amanti dei numeri va ricordato che nel 2018 hanno preso parte a IOLAVORO 7.500 persone e sono state visionate 5.500 offerte di lavoro.

L’iniziativa è nata nel 2005 in collaborazione con l’Assessorato al Lavoro regionale, con l’intento allora di reperire il personale necessario alle aziende operanti nell’organizzazione delle Olimpiadi Invernali Torino 2006.

Come detto si sono svolte, in maniera continuativa, 22 edizioni principali e 15 edizioni territoriali, facendo di IOLAVORO la più grande job-fair italiana.