Mobilità sostenibile multata. E che multa! Sanzionato il primo monopattino elettrico a Torino: la polizia municipale ha fermato, in corso Principe Oddone, un 25enne multandolo per 1.079.

Per i vigili avrebbe violato gli articoli 97 e 193 del codice della strada: mancava la targa al monopattino, l’assicurazione e il libretto di circolazione.

Ed è subito polemica. Infatti nonostante la sperimentazione di luglio e nonostante gli squilli di tromba che annunciavano l’esordio della circolazione dei monopattini in città, le cose non vanno nel verso giusto.

Manca la segnaletica ad esempio, ma mancano regole chiare e sta creando non poco imbarazzo alla giunta Appendino in particolare all’assessora alla viabilità Maria Lapietra. Al punto che nelle prossime ore potrebbe uscire qualcosa di ufficiale da Palazzo di Città, che spieghi la situazione. Un segnale insomma.

Anche perché molti che credono nel progetto non sono disposti a lasciare a casa per molto tempo qualcosa che è stato pagato 400 euro se non di più. Ovvero il loro amato monopattino elettrico.