Sarà piazza Castello il luogo dei festeggiamenti del Capodanno di Torino, dedicato – come poi tutto l’anno 2020 – al grande Cinema.

Per individuare l’organizzatore dell’evento la Città di Torino ha richiesto al Teatro Regio di indire una gara pubblica. I progetti pervenuti sono stati valutati da una commissione mista composta da Città di Torino, Teatro Regio e Museo Nazionale del Cinema che al termine della selezione ha indicato nel raggruppamento di imprese composto dalle società Loop Media Network diretta da Walter Rolfo, nota con il brand Masters of Magic, e GAE Engineering, l’aggiudicatario.

Dopo la festa da Guinness World Record 2018/19, Torino Masters of Magic incanterà dunque il pubblico con uno spettacolo che consacrerà la nascita di un 2020 dedicato al cinema. In scena artisti internazionali, fantasisti, cantanti e prestigiatori che ripercorreranno, con le loro performance, le tappe più importanti della storia del cinema, raccontandole in quattro ore di magiche emozioni.

Il grande show sarà all’insegna della sostenibilità: per accedere liberamente alla piazza bisognerà consegnare all’ingresso un tappo di plastica che verrà poi riciclato. Il direttore artistico e conduttore della serata – realizzata con la regia di Alessandro Marrazzo – sarà Walter Rolfo.

Mercoledì 1 gennaio 2020, alle ore 11, la Galleria Umberto I ospiterà l’ormai consolidato Concerto di Capodanno.

Protagonista sarà il Torùn Brass Quintet che, sotto la volta stellata rossa e blu della Luce d’Artista di Marco Gastini, si esibirà in un repertorio che spazierà da Gabrieli a Offenbach, a Morricone.