In tre anni in Sala Rossa non ha mai nascosto di non apprezzare il Partito Democratico. E ora che anche l’alleanza di governo è fatta il consigliere pentastellato Damiano Carretto non cambia idea: “Alleanza col Pd anche a TORINO? No grazie” scrive in un post su Instagram in cui non nega di essere stato favorevole all’asse giallo-rosso di Roma: “Dopo 14 mesi di governo con Lega la ritenevo l’unica strada percorribile per arginare la deriva antidemocratica di Salvini“.

“Questo non significa che ritenga possibili alleanze locali col Partito Democratico. In questi tre anni di mandato – spiega Carretto – si sono palesate visioni di città totalmente diverse tra Pd e M5S accomunati solo dal contrasto alle folli politiche leghiste“. Il consigliere del Movimento 5 Stelle motiva il perchè del suo rifiuto a una possibile alleanza: “Le cose peggiori della nostra amministrazione – dice – sono state portate avanti nella continuità con le politiche del Pd e sono stati errori che stiamo pagando con la perdita del sostegno da parte della base del Movimento e dei movimenti che ci hanno spinto alla guida della Città“. “Per questi motivi – conclude – mi sento di non sostenere alcuna alleanza futura col Pd torinese e invito tutti a evitare di prospettare situazioni imbarazzanti per il Movimento. La destra e il Partito Democratico a Torino sono il nemico“.