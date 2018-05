La rivoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha influito anche sul mondo del gambling. Il gioco d’azzardo ha sempre avuto un ampio numero di appassionati ma l’avvento di Internet prima e la diffusione di smartphone e tablet poi hanno cambiato anche il modo e le abitudini di gioco.

Una chiara dimostrazione di ciò è il fatto che proprio il settore dei casinò on-line è uno di quelli che negli ultimi anni ha avuto la maggiore espansione arrivando a conquistare grandi fette di mercato. D’altronde i vantaggi di affidarsi a un casinò online sono notevoli: è più comodo e discreto di uno fisico e si può giocare tranquillamente da casa, accedendo in qualunque istante, basta avere un computer e una connessione Internet.

Ma in una realtà in continua evoluzione come quella della tecnologia senza fili spesso un semplice pc non basta più ed ad essa si preferiscono i devices mobili. Ormai quasi tutti possiedono un smartphone o un tablet dotati di connessione wi-fi. Con il risultato che navigare è ancora più facile e immediato. E se ci si può connettere dal telefono perchè non lo si può usare anche per scommesse e giochi online?

È un ragionamento che sa bene Starvegas, casinò online che ha messo a disposizione dei suoi clienti una applicazione per Ios e Android così da permettere a chiunque di accedere al proprio profilo e giocare liberamente da dove si vuole. Certo, i siti di gambling offrono anche una versione altamente performante del loro portale che si adatta ai diversi devices. Ma le applicazioni rendono più veloce e immediato l’accesso al gioco.

Secondo le statistiche il 70 per cento dei giocatori accede ai casinò attraverso dispositivi mobili, e negli ultimi tempi sono sempre di più quelli che hanno scaricato sul loro smartphone e tablet l’applicazione preferita.

Come in un casinò reale anche sulle App si può disporre di una ampia varietà di giochi, che vanno dalle slot machine, alla roulette, dal poker al black jack passando per un altro classico che piace ai giocatori italiani: quelle delle scommesse sportive, con calcio, formula uno, e tanti altri eventi.

Giocare tramite app oltre che veloce è anche sicuro visto le moderne tecnologie dei telefonini che permettono di fare operazioni di pagamento senza rischio.

Insomma, offrono gli stessi vantaggi e le stesse funzioni dei siti di casinò, garantendo un’esperienza scorrevole e immediata, o in altre parole a portata di touch. Tutto quello che c’è da fare è scaricare l’app che si desidera per il sistema operativo del proprio telefono o del proprio tablet.

E se già i dati parlano di una crescita del fatturato dei casinò online del 22 per cento nel solo 2017, facendo raccogliere cifre vicine al miliardo di euro, le app e la possibilità di giocare dal proprio smartphone faranno fare un altro salto in avanti al mercato.