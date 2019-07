Come capita per tutte le innovazioni che cambiano radicalmente le abitudini e lo stile di vita, anche per Internet è difficile immaginare come sarebbe vivere senza. Grazie al web il mondo è cambiato in maniera rapidissima e anche per giocatori d’azzardo la nascita di Internet ha portato a un mutamenti radicali. In Italia la data che determina il confine tra il prima e il dopo è il 18 luglio del 2011. Quel giorno il gioco d’azzardo a distanza è diventato legale e i casinò online nuovi di zecca hanno cominciato a ottenere le licenze dall’allora AAMS.

All’inizio, tra i giochi vi erano la roulette, il videopoker e il blackjack, in versioni molto semplici. Finalmente si giocava con soldi veri, in modo legale, sulle prime piattaforme online. Poi sono arrivate le slot-machine, un gioco semplicissimo che in breve tempo ha attratto tantissimi giocatori.

I casinò online e nuovi e meno nuovi, hanno un’ampia selezione di slot, giochi semplici da praticare, molto divertenti e sempre più innovativi. Perché desidera tentare la fortuna, molte di queste slot-machine sono ormai collegate in rete e concorrono a formare i jackpot progressivi.

Dalle prime roulette al gioco live e mobile dei casinò online nuovi

Un altro elemento che caratterizza i casinò online nuovi, e che si sta diffondendo in maniera massiccia è quello del casinò live. Ormai quasi tutti i siti legali di casinò online ADM, hanno una sezione in cui si può giocare dal vivo. Dal computer si accede ad una sala da gioco in cui un croupier in carne ed ossa fa girare la ruota di una vera roulette. Puntare sul tavolo verde si rivela in questo modo un’esperienza nuova e al tempo stesso antica. Il gesto di puntare la propria fiche è sempre lo stesso, ma lo facciamo collegati in streaming, con altri giocatori con cui possiamo interagire.

Oggi i casinò online nuovi sono raggiungibili dal computer fisso di casa, al portatile, ai il tablet e poi ai cellulari. La loro fisicità quindi si sta riducendo progressivamente. La versione mobile di ogni piattaforma che si rispetti è quasi un obbligo. I migliori casinò online europei lavorano per un pubblico che ama giocare ovunque, e piazzare la scommessa sull’evento live che si svolge in un determinato momento.

Il futuro social dei casinò online nuovi

Non è secondaria nei cambiamenti dei casinò online l’evoluzione della tecnologia informatica che sta alla base delle piattaforme di gioco e dei giochi stessi. Le slot-machine a cinque rulli più amate sono quelle con effetti tridimensionali, e grafica all’avanguardia che risulta coinvolgente anche per i giocatori più giovani. Questo è l’anno in cui i primi millennials hanno raggiunto la maggiore età e i casinò online nuovi tentano il tutto per tutto per fare leva sui loro.

E se giochi come il classico poker possono essere graditi generazioni di età più avanzata, di sicuro vi sono ambiti più dinamici dedicati ai giovani. Uno è quello del betting che prevede evoluzioni come quelle dei fantasy sport, con eventi e tornei del tutto virtuali.

Pensando ai casinò online nuovi e alle loro sfide del futuro, di sicuro le tendenze premieranno quei tentativi che mirano a coinvolgere la socialità dei giocatori. Le sfide tra giocatori a distanza, che implicano anche un coinvolgimento social, sono quelle destinate ad affermarsi nel futuro.

Un esempio è quello di SlotFighter, ossia sfide tra slot che si svolgono in forma di campionati sulla piattaforma Twitch, che fa capo ad Amazon.

Il gioco d’azzardo online è destinato ad assumere forme sempre nuove, ma al tempo stesso, a restare uguale a sé stesso. Lo testimonia il successo durevole delle classiche slot machine frutta, che con i classici tintinnii dei campanellini tengono testa alle loro prorompenti e generose pronipoti.