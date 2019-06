Le tendenze del 2019 rispetto al mondo casinò online sembrano confermare una crescita che dal 2011 non accenna ad arrestarsi. Secondo i dati pubblicati dall’Agimeg (l’Agenzia giornalistica sul Mercato del Gioco) nei primi sei mesi del 2019 i dati registrati dai casinò online italiani sono positivi. Nel mese di maggio sono stati registrati 70 milioni di euro di spesa, un aumento del 22% rispetto al mese di maggio dell’anno precedente.

Secondo gli esperti del sito www.wikicasino.it il dato più rilevante è il fatto che il traffico verso i casino online nel 2019 è generato soprattutto da smartphone e tablet. Sempre più utenti si affidano ai loro dispositivi mobili per accedere a servizi e svago online. Secondo i dati ufficiali infatti, l’incremento del traffico da smartphone e tablet è salito del 66%.

I motivi di questo cambiamento si possono individuare in diversi fattori. Prima di tutto, la diffusione capillare di smartphone e tablet, con cui gli utenti italiani possono accedere a internet in modo veloce e sicuro. In più con l’introduzione del $G in tutta Italia, la navigazione è sempre più veloce e stabile. Anche i casino online italiani hanno fatto la loro parte. La maggior parte dei casino online offre dei siti accessibili direttamente dal browser del telefonino, senza dover scaricare software aggiuntivi. In questo modo in pochi secondi è possibile registrarsi ai siti di casino online, accedere a centinaia di giochi e scommettere soldi veri in modo sicuro. Di recente sono diventati disponibili per mobile anche giochi molto complessi di casino live (come le ultime uscite di Evolution Gaming), incrementando ancora di più il traffico da dispositivi mobili.

Per quanto riguarda tendenze del 2019 in tema di giochi, sembrano confermarsi le tendenze degli anni passati. Ai primi posti nelle classifiche di gradimento dei giocatori restano le slot machine e i giochi di casino live. Le slot machine sono la grande passione degli italiani, che le preferiscono a qualsiasi altro tipo di gioco. Nella loro versione online stanno spopolando le Megaways Slot, una serie di slot dalla meccanica innovativa e le slot con jackpot progressivo. Nel mondo casino live invece rimangono stabili i giochi classici come Roulette, Blackjack e Baccarat. Altri giochi innovativi invece hanno visto un’impennata di successo. Si tratta degli ultimi titoli del software di gioco Evolution Gaming. Tra questi segnaliamo Lightning Roulette, Monopoly Live e Lightning Dice. Disponibili anche da mobile, questi giochi stanno avendo un grande impatto nel mondo del gaming online, coinvolgendo sempre più giocatori.