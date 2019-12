«Rimpasti in giunta no, per ora tengo le deleghe di Rosso. Non parlo di poltrone mentre sono impegnato a difendere l’onorabilità dell’istituzione che rappresento». Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, torna così sull’arresto di Roberto Rosso e sulle dimissioni da assessore nel corso della giornata trascorsa in provincia di Cuneo.

Prima a Mondovì, ad un incontro pubblico in occasione del compleanno dell’ex ministro Enrico Costa; poi a Monchiero, dove ha annunciato che il ponte controllato nell’alluvione 2010 sarà ricostruito, e a Cuneo, dove ha partecipato a due presentazioni. «Noi amministratori locali dobbiamo stare attenti alle infiltrazioni mafiose, meno lontane di quanto possiamo percepire, anche in territori che sembrano immuni – ha osservato -. Quanto accaduto ieri mi ha deluso profondamente. Dopo la conferenza stampa degli inquirenti ho capito che io e Rosso eravamo incompatibili e ho accettato le sue dimissioni».