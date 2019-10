Il rapporto tra uomo e natura. Un tema che affascina da sempre, ma anche di grande attualità. È proprio su questo che si concentrerà la mostra “Dell’uomo e della natura” che vedrà la sua inaugurazione sabato 12 ottobre.

In perfetta linea con il tema, le sculture di Gabriele Garbolino Rù, affermato artista torinese, verranno esposte nello spazio dell’antico Giardino delle Rose, del Castello Reale di Moncalieri.

«L’artista tocca un tema di grande attualità che all’Amministrazione sta molto a cuore, visto l’impegno sul vasto tema “Moncalieri Città nel Verde” ormai da 4 anni.» afferma l’Assessore alla Cultura, Laura Pompeo «Nel dialogo tra luoghi antichi e arte contemporanea, Moncalieri partecipa per la prima volta al progetto Art Site Fest, in rete con la Venaria Reale, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo Madama, Palazzo Chiablese, Castello Cavour di Santena, MAO, Museo Storico Reale Mutua, Museo Lavazza, Casa Martini. E’ per noi motivo di soddisfazione poiché si tratta di un ulteriore tassello che inserisce il Castello Reale in un lavoro di sistema (dopo i molti progetti ormai attivi con Turismo Torino, Regione Piemonte, ecc.), questa volta con un progetto che rigenera la comunità educando all’esperienza dell’arte contemporanea».

Giunto alla quinta edizione, Art Site Fest propone anche quest’anno un affascinante percorso attraverso le arti visive, la musica, la scrittura, in luoghi non solitamente dedicati all’arte contemporanea. Dimore storiche, parchi, giardini e musei accolgono opere di artisti contemporanei, offrendo contesti inconsueti e suggestivi. Le opere, quando non espressamente realizzate per i luoghi scelti, vi si adattano, trovando in essi un nuovo significativo contesto.

L’edizione 2019, si svolge in 11 sedi, con altrettante mostre, e coinvolge 40 artisti, dei quali saranno esposte oltre 120 opere di scultura, pittura, fotografia. Dal 19 settembre 2019 al 6 gennaio 2020.

Ad oggi e nel corso delle diverse edizioni il Festival ha coinvolto oltre 20 diverse sedi, tra queste 6 residenze reali sabaude, e ha ospitato più di 120 artisti. Molte opere sono state realizzate nel corso di residenze, appositamente per le sedi espositive. Art Site Fest è un progetto dell’Associazione Phanes, con la direzione artistica di Domenico Maria Papa. La manifestazione è realizzata con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città di Torino, Comune di Govone, Comune di Moncalieri, con il sostegno di Fondazione CRT e Fondazione CRC e con la collaborazione di: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, Fondazione Torino Musei, Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, Museo Storico Reale Mutua, Casa Martini, Museo Lavazza e Seeyousound festival.

La mostra “Dell’uomo e della natura”, ricordiamo, sarà visitabile da sabato 12 ottobre, ore 17.00, fino ad inizio novembre, in concomitanza con Artissima.