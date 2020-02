CDP Investimenti Sgr, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che gestisce il Comparto Extra del Fondo Immobiliare per la Valorizzazione, proprietario della porzione della Cavallerizza Reale ha dichiarato alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, l’interesse a sviluppare il progetto di riqualificazione della Cavallerizza Reale, sita nel cuore di Torino e bene dichiarato patrimonio dell’Unesco. La manifestazione di interesse si inquadra nella disciplina urbanistica e di recupero del complesso, Progetto Unitario di Riqualificazione (“PUR”)che attualmente è al vaglio degli uffici comunali competenti. Gli interventi, in linea con gli indirizzi strategici impartiti dalla giunta comunale, sono volti a perseguire la vocazione culturale della Cavallerizza al fine di realizzarvi un polo culturale orientato alla produzione e alla fruizione artistica, alla residenza temporanea e alla costituzione di sinergie con enti culturali. Inoltre è in fase di elaborazione, da parte di tutti i soggetti, una proposta complessiva e condivisa di riuso e gestione del complesso, a cui si aggiunge una proposta di acquisto del cosiddetto “Lotto 1” di proprietà CCT costituito dalla Manica del Mosca, dalle Pagliere e dai piani superiori dei fabbricati della Corte delle Guardie.