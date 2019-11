Come diceva il presidente della Lazio Lotito? “Pagare moneta, vedere Cammello”. Ecco: per gli occupanti della Cavallerizza di Torino è la stessa cosa. Prima venga votata la delibera sui Beni Comuni e poi si firmano gli accordi. Dopo l’incontro in Prefettura l’assemblea Cavallerizza 14:45 evidenzia che «pur dimostrando la buona volontà che abbiamo nel dialogare col Comune e con tutte le realtà cittadine che vorranno proporre attività e progetti per la Cavallerizza, ci opponiamo a firmare qualsiasi accordo se prima non si procederà con la delibera relativa al nuovo Regolamento sui Beni Comuni e non verranno esplicitati i tempi di messa in sicurezza degli spazi, per ora lasciati ad un’ambigua indefinitezza».

«La proposta del Comune non è completa e non presenta garanzie sul futuro della Cavallerizza – continuano gli occupanti – C’è una mancanza di visione da parte della maggioranza dell’amministrazione comunale e invochiamo che il futuro di Cavallerizza non sia deciso a tavolino da un manipolo di speculatori, ma che il dialogo passi a più alto livello, con apertura di Bando Pubblico Internazionale per definire un progetto condiviso, unitario, all’avanguardia, sostenibile, che promuova l’autogoverno, l’arte dal basso, l’innovazione, la cultura e la sostenibilità generale».

«Manca ancora un’idea lungimirante e innovativa di progetto unitario, quella per cui tanto ci siamo battuti in questi 5 anni», concludono.