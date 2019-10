Il senatore del Partito Democratico Mauro Laus ha presentato un’interrogazione sulla vicenda Cavallerizza: «Sul destino della Cavallerizza reale di Torino la sindaca Appendino è vaga e poco chiara. Dichiari apertamente che intenzioni ha» – spiega l’esponente Dem.

«La maggioranza Cinque stelle che siede a Palazzo Civico prevede, in modo troppo generico, che nel piano unitario di riqualificazione non sia prevista l’apertura di attività commerciali ma sembrerebbe che la gestione della struttura sarà affidata agli attuali occupanti – aggiunge Mauro Laus -. Porterò la questione in Senato attraverso un’interrogazione al Ministero, per sapere quali iniziative concrete la Sindaca di Torino voglia intraprendere per vincolare i nuovi fondi stanziati dal Governo (ben 5 milioni) per la ristrutturazione del complesso della Cavallerizza, quali siano, nello specifico, le richieste che il Comune di Torino ha avanzato per la sua ristrutturazione e quali iniziative intenda adottare al fine di garantire, in seguito alla ristrutturazione, la piena funzione pubblica del Complesso monumentale della Cavallerizza Reale e per evitare qualsiasi utilizzo non autorizzato degli edifici del Complesso».