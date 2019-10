Al momento la situazione è di cessato pericolo, ma alla Cavallerizza Reale rimangono i presidi di polizia e vigili del fuoco i quali impediscono il passaggio. L’incendio, che all’alba ha colpito il complesso architettonico dietro via Po, è stato domato intorno alle 9,30.

Placate le fiamme, divampa la polemica. Da più parti viene criticato l’operato della sindaca Chiara Appendino e della sua giunta.

Federica Fulco, presidente del comitato cittadino Torino in Movimento, già in passato, sulle nostre pagine, aveva commentato con disappunto le scelte del Comune, ha dichiarato a seguito dell’ennesimo incendio :«Il nostro comitato Torino in Movimento da anni denuncia ogni tipo di occupazione ed è nel 2017 che ci siamo pronunciati anche sulla Cavallerizza a seguito di una mozione dell’amministrazione che tollerava di fatto l’occupazione. Ad oggi ci chiediamo come mai l’amministrazione non abbia fatto nulla sulla questione occupazione abusiva in questo edificio patrimonio dell’UNESCO».