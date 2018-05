Quando due grandi passioni si uniscono in un’unica anima il successo è assicurato. È quanto sta accadendo agli smartphone – sempre più amati dagli italiani – e al mondo dei giochi, da sempre uno dei passatempo preferiti dagli abitanti del Bel Paese. Sempre più italiani infatti oggi amano giocare online, utilizzando proprio i tanto amati smartphone. Le statistiche ci parlano ormai di un numero adeguato di persone raggiunto dalla rete, tra queste un’elevata percentuale utilizza internet soprattutto per cercare notizie e informazioni, o per giocare.

E pensare che il nostro Paese, fino a qualche anno fa, era particolarmente arretrato per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di internet, visto che meno del 40% degli italiani aveva accesso alla rete. Con le nuove statistiche che riguardano il 2018 si nota invece un elevato incremento degli utenti italiani di internet, che superano abbondantemente il 50% di tutti i cittadini della penisola. Il risultato non è dovuto solo al miglioramento delle infrastrutture, anche perché esistono ancora delle zone in Italia in cui riuscire a connettersi con la classica adsl è ancora un sogno. I motivi di tale cambiamento è attribuibile principalmente all'ampia diffusione degli smartphone di ultima generazione che consentono il collegamento alla rete 3G o 4G. In tutto questo successo, si stanno diffondendo anche i giochi in rete, di ogni tipologia, dalle app fino ai siti che permettono di avere accesso ai migliori giochi.

Le motivazioni che portano gli italiani a preferire lo smartphone al classico computer sono ormai ben note a tutti. Del resto con lo smartphone si può utilizzare la rete come passatempo in qualsiasi situazione, anche mentre si è in coda al semaforo o si attende l’amico o il collega in ritardo. Molti dei giochi che si utilizzano tramite app infatti non comportano la necessità di restare connessi per diversi minuti, o livelli complessi da superare. Oltre a ciò c’è da sottolineare la praticità dei giochi a disposizione degli utenti che possono essere utilizzati mentre siamo a letto, in treno, per strada o seduti su una panchina. Conviene anche ricordare che a questa rivoluzione hanno contribuito anche i contratti telefonici cosiddetti flat: oggi quasi tutti coloro che possiedono uno smartphone hanno anche un contratto telefonico che consente loro di navigare quanto vogliono, o comunque di scaricare da internet diversi Gigabyte di dati. Se si somma questo alla diffusione delle reti Wi-Fi appare chiaro come il servizio sia praticamente sempre disponibile, a costi minimi. La cosa più che sicura è che tale sviluppo continuerà col trascorrere del tempo, fino ad offrire soluzioni sempre più comode, sicure e vantaggiose per tutti gli utenti che amano navigare in internet attraverso il proprio amato smartphone, che utilizzano anche – e soprattutto – per avere accesso a tutti i giochi disponibili in rete.