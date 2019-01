La Città della Salute non diventi tema di campagna elettorale. È l’appello lanciato in aula del Consiglio regionale dal presidente dalla Regione Piemonte Sergio Chiamparino durante la discussione sul futuro dell’ospedale pediatrico Regina Margherita.

«Vorrei un sussulto di intelligenza tra tutti noi qui presenti – ha detto – un patto tra gentiluomini e gentildonne e tenere fuori dalla campagna elettorale la questione della Città della salute. Lo chiedo come segno di rispetto per le competenze del mondo scientifico che sta lavorando al progetto».

Indipendentemente dai risultati delle prossime Regionali Chiamparino ha espresso anche un augurio: «Spero che chiunque vinca porti avanti questo progetto».