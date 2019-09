C’è anche il nome della sindaca di Torino Chiara Appendino nella classifica di StartupItalia sulle mille donne più influenti d’Italia.

Appendino è una delle “unstoppable women”, ovvero tra le “inarrestabili”, nel senso che non si fermano davanti a nulla per il bene della comunità e del Paese.

Come avviene da diverso tempo la rivista che occupa di aziende e innovazione stila una classifica con i nomi di manager, fondatrici, ricercatrici, attiviste che si sono distinte nell’ultimo anno nella loro attività, diventando un esempio da seguire per i giovani.

E tra questi nomi appunto quello della sindaca. Spiegano da StartupItalia: «Su 10.178 startup in Italia solo 1.364 sono a forte prevalenza femminile. Guida come sempre Milano con 198, seguita da Roma con 150 e poi via con Napoli, Salerno, Torino, Padova, Ancona, Palermo, Verona, Bologna e Treviso. Non parliamo della politica dove anche in un periodo caldo come questo non si sente proporre un nome al femminile da nessuna parte».

Da qui la necessità di individuare le mille inarrestabili.