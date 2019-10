L’Arabia Saudita ha recentemente approvato una legge che permette alle donne con più di 21 anni di viaggiare all’estero senza dover chiedere il permesso del “guardiano” maschio: il padre, il marito o il figlio. E una nuova direttiva, di ottobre scorso, permette “addirittura” alle donne di affittare stanze in hotel senza la presenza del “guardiano” maschile. Questo è per dire che persino nel Paese più conservatore del mondo ci sono incoraggianti segnali di maggiore considerazione per l’autonomia femminile.

In compenso, a Torino, la cronaca ci ha abituato ad una figura nuova e alquanto inusuale dell’amministrazione comunale: quella del “marito della Sindaca”. Già all’indomani dell’elezione, infatti, la nuova squadra di governo della città sembrava composta dalla sindaca, il suo Capo di Gabinetto, il Capo Ufficio Stampa (entrambi ex, e ormai ben noti alle cronache giudiziarie) e…il marito. Il quale non è stato però eletto o nominato da nessuno. Una verità diventanta lampante nel pieno del psicodramma sulla candidatura olimpica, ormai tramontata, di Torino.

Il 27 giugno 2018, infatti, un titolo di Repubblica ci ha informato che «Chiara (è) in lacrime, il marito corre a difenderla». Durante la tormentata riunione di maggioranza, infatti, è spuntato proprio lui – assieme all’ex-Portavoce – per cercare a fare ingoiare ai consiglieri grillini il Si alle olimpiadi.

Una presenza inusuale, e ai più indigesta, tanto che sembra che sia stato chiesto il suo allontanamento. Due giorni dopo, su Facebook, ha cercato di giustificare la sua presenza: «Chiara aveva preso una decisione importante e volevo esserle vicino in quel momento. Sembrerà strano a qualche politico e a qualche giornale, ma siamo esseri umani, anche noi».

Quello che sembra davvero strano, in realtà, è piuttosto quante volte ricorre il nome del marito della sindaca nel fascicolo della Procura sul caso “Pasquaretta”. Per esempio: quando l’ex-Portavoce si auto-attribuisce la qualifica di “responsabile comunicazione della candidatura alle Paraolimpiadi e Olimpiadi invernali Torino 2026” e scoppia la polemica politica, chiama l’assessore Sacco – e sorpresa! – il marito della sindaca per accertarsi che sia stato effettivamente assegnato a lui questo incarico.

Successivamente, nella chat in cui la sindaca e l’ex-portavoce si confrontano sulla polemica che sta per scatenarsi in Sala Rossa e sulla stampa, spunta di nuovo lui: il marito della sindaca. Ed è sempre lui a dispensare suggerimenti e consigli al Capo Ufficio Stampa su come uscire dall’imbarazzante situazione venutasi a creare: «Non va bene. Ti uccidono. Non dare riferimenti», in un frenetico scambio di messaggi da cui è difficile capire chi è esattamente il capo Ufficio Stampa: se il Pasquaretta, pagato coi soldi del contribuente, o il marito della Sindaca, non eletto da nessuno.

Come se non bastasse, la viceministra Laura Castelli riferisce anche che una mattina di domenica durante una colazione al bar si è incontrata con la sindaca e l’assessore Sacco, ed entrambi le «dissero che stavano provando ad introdurre Pasquaretta in una collaborazione in Coldiretti. Era presente anche Marco Lavatelli marito di Chiara».

Insomma, il marito della sindaca sembra pienamente coinvolto, o quanto meno informato, sulle decisioni più sensibili che riguardano il Comune di Torino, dalle grandi questioni politiche come le Olimpiadi a quelle più riservate come la “sistemazione di Pasquaretta”. Un coinvolgimento che va ben al di là del ruolo di “semplice attivista” con cui si cerca di giustificare l’ingombrante presenza. Tutto questo per “stare vicino alla sindaca” umanamente, come se non fosse in grado di svolgere il suo ruolo senza il sostegno psicologico del coniuge?

Non è che tutto questo finirà con l’istituzione di una nuovo incarico al Comune? Quello di “Guardiano della Sindaca”, appunto?