Non solo il Partito Democratico. Anche la Lega e Forza Italia scenderanno in strada per la fiaccolata di domani, giovedì 18 luglio, per appoggiare la candidatura di Torino alle Olimpiadi Invernali 2026, organizzata dall’Associazioni Volontari Olimpici Volo 2006.

«Se, come ci hanno assicurato gli organizzatori, la fiaccolata di domani non sarà una strumentalizzazione utile a qualcuno per rivendicare improbabili paternità politiche, Forza Italia e Lega aderiscono alla manifestazione dell’Associazione Volontari Olimpici Volo 2006, al fine di manifestare al fianco di tutti quei cittadini certi che le Olimpiadi siano una importantissima opportunità da non lasciarsi scappare», spiegano in una nota il capogruppo in Consiglio Comunale e segretario torinese della Lega Fabrizio Ricca e il coordinatore di Forza Italia Davide Balena.

«Questo è un momento in cui la politica deve serrare le fila, anche trasversalmente, per il bene di Torino – continuano Balena e Ricca – Ci piacerebbe che questo senso di responsabilità animasse anche gli amministratori di questa città unitamente a quelle opposizioni che sperano in un fallimento di questa candidatura per un mero tornaconto elettorale».