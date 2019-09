È Cinzia Carlevaris la nuova consigliera del Movimento Cinque Stelle in Sala Rossa. In apertura di seduta, infatti, il Consiglio comunale ha votato la deliberazione che sancisce la sostituzione di Antonino Iaria, nominato assessore all’Urbanistica e Patrimonio. Cinzia Carlevaris era la prima dei non eletti della lista M5S, avendo totalizzato 180 voti alle elezioni Comunali del 2017.

47 anni, nata a Mondovì Carlevaris lavora come bibliotecaria presso l’Università degli Studi di Torino, è laureata in Scienze politiche internazionali ed è all’ultimo anno del corso di laurea in Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie.