La tecnologia ha sempre rivoluzionato in mondo sin dall’antichità, basta pensare all’avvento della scrittura e della carta stampata che furono considerate le prime vere tecniche avanzate. Non poteva essere altrimenti con il computer, ma la vera e propria evoluzione si è avuta con l’avvento di internet, in quanto ha messo in contatto in tempo reale le persone di tutto il mondo.

L’ecommerce ha dato il via ad rapido cambiamento dei rapporti fra venditore e acquirente, negli ultimi anni qualsiasi negoziante per essere competitivo online ha dovuto creare il proprio negozio virtuale, questo significa creare un sito, un logo, un blog ed essere sempre presenti sui social network per ampliare il portfolio clienti e dunque aumentare le vendite. Per saperne di più puoi cercare in rete e troverai ogni tipo di informazione, nei prossimi paragrafi ti forniremo i migliori consigli per creare la tua ecommerce e ottenere successo con il digital marketing.

Crea il tuo sito, il logo aziendale e acquista un dominio

La prima operazione che devi compiere e quella di creare il tuo sito aziendale, assicurati che l’interfaccia sia semplice ed intuitiva da utilizzare e crea la tua vetrina virtuale. Non dimenticare di creare un logo originale e professionale, questo aiuterà a distinguerti nel mercato ed è fondamentale per ottenere successo. Infine, è fondamentale acquistare un dominio inerente al nome del tuo brand per acquisire la leadership nel settore.

Crea la tua pagina aziendale sui social e sulle piattaforme video

Il secondo step per ottenere successo con la tua ecommerce, è quello di creare le pagine aziendali sui principali social network più frequentati dagli utenti, come Instagram, Facebook, Twitter e Tik Tok. Per essere più incisivo e offrire contenuti diretti attraverso le pagine aziendali, crea un canale You Tube dove poter caricare i tuoi video.

Social media marketing e creatività

Le pagine aziendali dei social network ti serviranno a condividere i contenuti del tuo blog, i prodotti del tuo sito e i video del tuo canale You Tube. Questi elementi funzionano in sinergia fra di loro, ma per migliorare la tua web reputation ed essere ottimizzato dai motori di ricerca Google, devi creare ed offrire al tuo target di riferimento solo contenuti originali. Per avere successo devi essere creativo e dare spazio alla tua fantasia. Puoi utilizzare Instagram per creare una vetrina multimediale aggiornata dei tuoi prodotti e Facebook per creare concorsi a premi e migliorare la tua visibilità. Il blog aziendale e Youtube sono perfetti per realizzare rubriche dove offri consigli, recensioni e qualsiasi cosa sia pertinente al tuo settore per migliorare il tasso di conversione degli utenti (funnel).

Offri le spese di spedizione gratuite e regala sconti

Una strategia vincente è quella di offrire le spese di spedizione gratuite ai clienti nuovi e a quelli più fedeli. Molti prodotti rimangono nel carrello o non vengono acquistati a causa dei costi di spedizione troppo alti, ottenere successo e migliorare le vendite con il digital marketing, significa soprattutto lavorare con astuzia. Non sottovalutare il mail marketing, attraverso il quale puoi offrire sconti e regali creando promozioni personalizzate.