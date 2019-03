In 5 anni di legislatura il Comitato per i diritti umani ha formulato proposte al Consiglio relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani e ha collaborato con le associazioni e organizzazioni non governative nazionali e internazionali che si riconoscono nei principi di solidarietà internazionale e che si occupano della salvaguardia dei diritti umani. Tanti i temi affrontati, i progetti e le campagne sostenute.

Proprio le iniziative svolte fino a oggi e il futuro del Comitato saranno al centro della conferenza stampa che si terrà: martedì 26 marzo alle ore 13 presso la Sala delle Bandiere di Palazzo Lascaris, in via Alfieri 15 a Torino

Interverranno: Nino Boeti, presidente del Consiglio regionale e del Comitato diritti Umani, Enrico Baricco, vicepresidente del Comitato diritti Umani, Giampiero Leo, vicepresidente del Comitato diritti Umani.