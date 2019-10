Il mese di novembre 2019 si prospetta come un mese molto interessante per quanto riguarda i concerti e i festival che si svolgeranno nel capoluogo piemontese: la città di Torino infatti è sicuramente una delle città più interessanti per eventi musicali di vario tipo in grado di soddisfare i gusti di diverse tipologie di pubblico.

A cavallo di fine ottobre e inizio novembre si svolgerà uno degli eventi più interessanti per gli amanti della musica elettronica in quanto il 30 di Ottobre inizia il Club to Club che si svolge principalmente presso il Lingotto con alcuni eventi anche presso Porta Palazzo, Reggia Venaria e le Officine Grandi Riparazioni. Quest’anno fra gli headliners si esibiranno James Blake, Fiume e Chromatics oltre a tanti altri artisti emergenti che sicuramente faranno ballare i ragazzi che parteciperanno all’evento.

Il 31/10 sempre nello stesso periodo del C2C, ci sarà anche il Movement, sicuramente uno dei festival più interessanti sul territorio italiano e apprezzato anche in Europa: per gli amanti della musica Techno sarà possibile ascoltare una delle più importanti dj a livello mondiale, la belga Emilie Lens. Oltre a lei si esibiranno Jamie Jones in back to back con Joseph Capriati, Anastasia Kristensen e tanti altri.

Passando ad un genere completamente diverso e per gli amanti della musica italiana, il 9 di Novembre si esibisce a Torino Roberto Vecchioni presso il Teatro Colosseo: la data di Torino fa parte del tour L’Infinito. Sempre presso il Teatro Colosseo 3 giorni dopo (il 12 di Novembre) sarà possibile partecipare al concerto di Paola Turci.

Il 20 di Novembre invece a Venaria presso il Teatro della Concordia, si esibirà Piero Pelù (storico cantante dei Litfiba) con una data del suo tour “Benvenuto al Mondo”: per i fan del cantante sarà sicuramente una data molto importante e in grado di regalare emozioni.

Il 24 di Novembre invece presso il Pala Alpitour è la volta di uno dei big della musica mondiale che fra i mesi di novembre e gennaio farà tappa in varie città italiane: si tratta del libanese Mika che sicuramente richiamerà il pubblico delle grandi occasioni per il suo show.

Sempre presso il Pala Alpitour il giorno dopo (il 25 di Novembre) sarà la volta di Elisa, una delle cantanti più apprezzate e seguite negli ultimi anni in Italia e che, dopo il successo dell’anno scorso nei teatri dove ha registrato soldo out ovunque, farà quest’anno un tour nei palazzetti dello sport di varie città italiane.