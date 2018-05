Una piazza piena in un pomeriggio assolato. Il centro di Torino, città medaglia d’oro per la Resistenza, che balla e canta al ritmo del combat folk dei Modena City Ramblers. Note di liberazione e di gioia per una città che vuole anche dimenticare gli incidenti di piazza San Carlo e di piazza Santa Giulia avvenuti meno di un anno fa e riprendersi i suoi spazi pubblici. Tutto liscio? Se il concerto da un punto di vista musicale è stato un successo, emergono nuove e pesanti ombre sull’iter organizzativo. Un iter organizzativo ancora una volta raffazzonato e gestito in emergenza dal Comune.

La scelta di piazza Arbarello è avvenuta a seguito di un sopralluogo fatto il 2 marzo alla presenza degli organizzatori, il Polo del 900, di un libero professionista che per loro conto ha poi predisposto successivamente le pratiche ed il piano sicurezza, di un funzionario competente della Città di Torino e di funzionari del Consiglio Regionale , finanziatore dell’evento.

il Comune, dopo , approva la richiesta del Polo del 900 e concede piazza Arbarello. Passano altri cinque giorni e il 24 aprile accade “l’imprevedibile”. Il Comune, su impulso della Prefettura, revoca la concessione di piazza Arbarello. La comunicazione di revoca arriva agli organizzatori alle 14:30 del giorno prima del concerto con le seguenti motivazioni: «considerate le ragioni di Pubblica Sicurezza collegate all’impossibilità di bonificare il parcheggio sottostante l’area oggetto dell’evento espresse dagli uffici della Prefettura e della Questura di Torino in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 24 aprile 2018».A questo punto gli organizzatori sono sul punto di far saltare l’evento, nonostante si faccia largo l’ipotesi di spostare il concerto in piazza Castello . Il processo di autorizzazione di piazza Arbarello, del resto, è durato, come detto, 13 giorni e ha previsto un passaggio in Commissione Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. La situazione di impasse è, però, superata grazie agli “incoraggiamenti informali” della Prefettura e del Comune a presentare tutta la documentazione necessaria ad un cambio di location sul filo di lana. Così, nell’arco di un pomeriggio, i professionisti selezionati dal Polo del 900 presentano una nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico e gli operai utilizzano le ore notturne per effettuare il trasferimento di tutte le strumentazioni.

L’evento è un successo: la piazza si riempie e finisce per contare dieci mila persone, nonostante il piano di sicurezza predisposto immaginasse un afflusso di massimo cinque mila persone. Grazie alla professionalità degli organizzatori e delle forze dell’ordine, l’evento si conclude nel migliore dei modi. A vegliare sulla piazza gremita c’è un servizio di steward arricchito dalla presenza di dieci addetti con certificazione antincendio, cinque squadre di addetti e due ambulanze per il primo soccorso e quindici volontari.

Alla prima grande manifestazione di piazza a Torino dopo la drammatica notte del 3 giugno 2017 a piazza San Carlo, cittadini, organizzatori, forze dell’ordine hanno dato prova di serietà, professionalità e civiltà facendo in modo che l’evento si volgesse regolarmente e con grande successo.

Eppure, a guardare sotto la superficie, l’amministrazione continua a commettere gli stessi errori affrontando l’iter autorizzativo con superficialità disarmante.

La sindaca Chiara Appendino ha detto durante l’interrogatorio in Procura, sui fatti di piazza San Carlo, connesso all’iter anomalo seguito per la concessione del 3 giugno che «il termine dei 40 giorni per la concessione delle piazze auliche non è mai stato ritenuto tassativo». Alla luce di queste dichiarazioni è lecito chiedersi se il termine stabilito dal regolamento comunale sia così poco tassativo da poter essere contratto da 40 giorni a 12 ore e se in 12 ore sia stato possibile valutare nel dettaglio il piano di sicurezza e approntare tutte le misure previste dalla circolare Morcone-Gabrielli, come è avvenuto per il concerto del 25 aprile.