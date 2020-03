La seduta del Consiglio regionale del Piemonte, martedì 24 marzo, dalle 10.30 alle 18, si svolgerà in videoconferenza. A Palazzo Lascaris nei prossimi giorni si svolgerà la simulazione per testare le procedure tecniche, per garantire un più possibile normale svolgimento dell’assemblea.

L’ordine del giorno prevede l’esame dei provvedimenti finanziari, particolarmente necessari in questo momento caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Si tratta del Bilancio di previsione 2020/22, della Legge di stabilità 2020/22, del Documento di economia e finanza regionale, Defr, 2020/22 e della sua nota di aggiornamento. Anche la seduta della Conferenza dei capigruppo di oggi, convocata dal presidente Stefano Allasia, si è tenuta in videoconferenza.

In particolare i capigruppo hanno convenuto che, oltre al maxiemendamento dell’esecutivo, l’idea è quella di limitare la modifica del testo originale del bilancio a due proposte condivise: la prima, per evitare il taglio agli Extralea, la seconda, nell’ambito degli interventi per affrontare l’emergenza da Coronavirus e del valore di 15 milioni di euro, per aiutare le famiglie che hanno figli alle scuole dell’infanzia ed alle scuole materne.