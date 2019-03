«Abbiamo depositato questa mattina una serie di emendanti al Piano Qualità dell’’Aria che andranno direttamente aula consiliare – dichiarano i consiglieri regionali Nadia Conticelli Presidente della Commissione Trasporti in Regione Piemonte e il Vice Presidente della commissione Antonio Ferrentino – Abbiamo valutato insieme alle associazioni di categoria perché non bastano una serie di divieti per risanare la qualità dell’aria».

«Servono azioni positive che accompagnino la cosiddetta nella logistica dell’’ultimo miglio perché non vengano penalizzati gli esercizi commerciali, ma l’arrivo delle merci nel centro città possa avvenire in maniera sostenibile».

«Pedonalizzare delle zone o chiudere il centro storico non sono azioni che migliorano la qualità dell’’aria, rischiano di desertificate commerciali e il degrado sociale della città, se non accompagnate da politiche di risanamento urbano e di promozione commerciale, cultura e aggregativa».

«A Torino la congestion charge rischia di diventare una tassa sulla salute delle periferie che restano tra le zone piú inquinate della città, con una carenza di trasporto pubblico e in piú destinate a pagare anche una tassa per accedere al centro città».