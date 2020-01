A Torino è nato il comitato contro il taglio dei Parlamentari. “noiNo”, questo il suo nome, vede tra i fondatori I fondatori del Comitato sono Fabio Malagnino (presidente), Stefano Marengo (portavoce), Alice Arena (tesoriera), Sara Cariola, Gianvito Pontrandolfo, Matteo Cassanelli.

Spiegano dal neonato comitato: «L’integrità della Costituzione non è un dogma ed è possibile cambiarla, ma con un progetto e una visione ampia e organica. Ridurre gli sprechi della politica e le inefficienze dei procedimenti legislativi è possibile anche senza indebolire la democrazia rappresentativa e il rapporto tra elettori e eletti».

Questo è l’obiettivo del comitato referendario provinciale “noiNO” che, aggiungono, «di fronte al rischio di una pericolosa compressione degli spazi di rappresentanza e della possibilità di accesso alle cariche elettive nel nostro paese, hanno deciso di mobilitarsi coinvolgendo tutte le realtà singole e organizzate che vorranno attivarsi».

«Vediamo il referendum come confronto tra forze politiche e sociali, senza l’unanimità di facciata che ha caratterizzato il recente voto parlamentare, per operare in difesa dei principi costituzionali».

Perché, continuano da “noiNo” «Un Parlamento non funziona bene o male in base al numero dei parlamentari ma in base alla capacità di chi rappresenta le Istituzioni e la rappresentanza democratica non può essere valutata solo sulla base di “risparmi” che incidono poco o nulla».

«Pensiamo che sia necessario un dibattito aperto affinché ciascun cittadino possa discutere liberamente e decidere il proprio orientamento, senza visioni predeterminate che si richiamano a un generico “spirito del tempo” che vedrebbe, senza alcun dimostrabile fondamento, questa riforma condivisa a larghissima maggioranza.Per questo diciamo NO a questa legge e conseguentemente difenderemo le ragioni del NO», concludono i promotori.

La prima uscita ufficiale di “noiNo” è per lunedì 20 gennaio, alle 20.30, al circolo “Antonio Gramsci”, in via Musinè 5. Durante la serata sarà possibile aderire al comitato.

Ecco i contatti:

noino.torino@gmail.com

https://www.facebook.com/noinotorino/

http://noino.eu/