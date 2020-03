Nel pomeriggio sono decedute altre tre persone v in Piemonte, due della provincia di Torino e uno della Provincia di Alessandria.

Salgono a 46 i morti in Regione. Aumentano anche i contagi: 840 rispetto ai 689 di ieri.

I ricoverati in ospedale sono 691, di cui 135 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono invece 103 persone.

I tamponi finora eseguiti sono stati 3.105, di cui 2.230 negativi.