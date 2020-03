In Piemonte sono 97 i casi risultati probabilmente positivi al Coronavirus 41 in provincia di Asti, 24 nell’Alessandrino, 16 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara e 5 nel Vercellese, 3 casi extraregionali.

53 persone sono ricoverate in ospedale: 22 sono in reparti di malattie infettive (8 ad Asti, 4 a Novara, 5 all’Amedeo di Savoia di Torino, 3 ad Alessandria, 2 a Vercelli), 17 in terapia intensiva, 14 in altri reparti. 44 le persone in isolamento fiduciario domiciliare.

Chiusi il pronto soccorso di Tortona e Novi Ligure