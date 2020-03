Cambiano le regole in consiglio comunale a Torino, per adattarsi all’emergenza Coronavirus. Infatti le sedute delle commissioni consiliari continueranno a svolgersi, ma in una sala più grande: in aula Carpanini per permettere ai consiglieri di mantenere la distanza, tra di loro, di almeno un metro, come indicato dalle disposizioni del governo. Non solo. Un avviso affisso alle porte delle aule consiglia i dipendenti di lavarsi spesso le mani, di evitare abbracci e strette di mano, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni alle vie respiratorie e per ultimo di non scambiarsi bottiglie e bicchieri