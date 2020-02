Il Ministero della Salute, in intesa con il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ha diramato un’ordinanza contingibile e urgente per contenere il rischio di infezione da Coronavirus. Nel documento infatti si sospendono, fino a sabato 29 febbraio, tutte le manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, sia svolti in luogo pubblico che privato e indistintamente al chiuso o all’aperto. Inoltre vengono chiuse le scuole di qualsiasi grado e indirizzo. Stessa sorte per musei e luoghi di cultura in genere, che dovranno chiudere i battenti fino al fine settimana. L’ordinanza, come si può leggere, nasce dalla necessità di arginare, come detto, il rischio di infezione sul suolo piemontese, visti anche i sei casi di contagio da Coronavirus in regione, tre nella provincia di Torino e tre nella provincia di Cuneo, i quali, questi ultimi hanno dato esito negativo.

Il documento, inoltre, descrive le misure igieniche da tenere in questi casi, come lavarsi spesso le mani, non toccarsi occhi naso e bocca e coprirli se si starnutisce o si tossisce.

Di seguito l’ordinanza integrale