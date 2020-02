L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, d’intesa con il coordinatore dell’Unità di crisi regionale sul “Coronavirus”, ha disposto che in tutti i Pronto soccorso del Piemonte vengano allestite le tende pneumatiche della Protezione civile per le attività di pre-triage, in modo che gli eventuali casi sospetti di contagio possano accedere a un percorso differenziato, a tutela delle norme di prevenzione che impediscono la diffusione del virus.

«Prima di entrare nel Pronto soccorso – spiegano dalla Regione- si verrà sottoposti alla misurazione della febbre e alle domande necessarie a indirizzare il paziente verso il percorso sanitario più appropriato».