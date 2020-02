Nuovo tentativo di truffa ai danni di un anziano che vede il Coronavirus come scusa. A Torino, quartiere San Salvario, il tentativo è però andato a vuoto grazie all’intervento della badante della vittima.

Tre persone hanno cercato di raggirare l’anziano presentandosi come infermieri in servizio per l’emergenza Coronavirus. I truffatori, vestiti in giacca e cravatta e con in mano una valigetta, hanno suonato al campanello dell’appartamento al quinto piano di un palazzo in via Saluzzo dicendo che dovevano eseguire tamponi a campione per verificare se ci fossero o meno persone affette da Coronavirus. Ha risposto la badante che non ha aperto la porta e ha chiamato i carabinieri.

«Queste persone non sono operatori sanitari ma truffatori. – dice il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino, Colonnello Francesco Rizzo – Sono chiari tentativi di raggiro per entrare indisturbati in casa dei cittadini e rubare denaro, gioielli ed altri oggetti di valore. È importante stare attenti e affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali di informazione e contattare sempre le forze dell’ordine».