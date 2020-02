Il Gruppo torinese trasporti dopo una riunione avvenuta questa mattina alle 7.30 in direzione e che ha visto la partecipazione dei vertici ale del medico aziendale per analizzare la situazione Coronavirus a Torino ha preso dei provvedimenti per i suoi lavoratori.

In particolare si fa riferimento al punto 6 dell’ordinanza regionale che prevede la disinfestazione quotidiana dei treni e del trasporto pubblico. Gtt ha chiesto infatti alle aziende esterne incaricate della pulizia dei veicoli di attuare il provvedimento sugli autobus, tram, metropolitana e treni regionali. Inoltre, su indicazione del medico aziendale ai controllori verranno consegnate salviettine umidificate a base di alcool ma non il gel idroalcolico visto che non è più reperibile.

Non solo. I controlli dei titoli di viaggio verranno fatti a terra e non sui mezzi. In metropolitana verrà incrementato il ricambio d’aria. Per quanto riguarda gli sportelli aperti al pubblico verrà potenziata la disinfestazione e verranno adottate non ben precisate misure per evitare l’affollamento degli uffici.

Un piano d’azione valido fino a sabato 29 febbraio. Per il momento.