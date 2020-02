Ci sarebbe anche una bambina tra i contagiati dal Coronavirus in Piemonte, sarebbe la figlia della coppia di Cumiana risultata infetta nelle prime ore dell’emergenza. È quanto emerge dal tavolo di oggi in Prefettura riunito per fare il punto della situazione. «Al momento abbiamo tre casi positivi accertati, un probabile quarto caso e decine di persone sotto osservazione» ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. Sulla vicenda vige il massimo riserbo e per il momento si sa solo che non è in età scolare e che si trova ora al Regina Margherita di Torino. A quanto pare mentre in un primo momento la piccola era negativa al test ora potrebbe avere contratto il virus. Intanto l’assessore Icardi rassicura che la situazione dei contagiati è stabile e che il diffondersi del virus è sotto controllo e soprattutto «Non esiste un ceppo piemontese ma tutti i positivi al test sono riconducibili al ceppo lombardo».