I rettori di Torino stanno valutando in queste ore la chiusura delle Università, dopo la notizia che il coronavirus è arrivato anche nel capoluogo piemontese dove si è registrato il primo caso.

Questa decisione non è stata ancora presa, ma se ne è parlato margine della riunione che oggi, su convocazione del governatore Alberto Cirio, è in corso nella sala operativa della protezione civile regionale. All’incontro, oltre a Cirio, sono presenti il responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia, Giovanni Di Perri, l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e il questore Giuseppe De Matteis.

In serata, dopo un collegamento in videoconferenza con Roma, saranno rese note le misure che il Piemonte adotterà per il contenimento del virus. Le scuole saranno comunque chiuse fino a mercoledì per le vacanze di Carnevale, come era già previsto dal calendario regionale. È stata formata una Unità di crisi resterà aperta 24 ore su 24