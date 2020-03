La sindaca di Torino Chiara Appendino e l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra hanno deciso di sospendere la ZTL centrale e il pagamento dei parcheggi in superficie su strisce blu almeno fino al 25 marzo, per l’emergenza Coronavirus.

«Una misura per venire in contro a tutte le persone che stanno lavorando per garantire i servizi essenziali» ha spiegato la sindaca.

«I mezzi pubblici – ha proseguito Appendino – sono regolarmente in funzione e come previsto dal decreto viene effettuata igienizzazione straordinaria»

Lapietra inoltre ha reso noto che nessun dipendenti tra i cinque mila di GTT è risultato positivo al virus.