Anche chi non è registrato al prestito potrà usufruire delle biblioteche civiche di Torino, con un servizio aperto a tutti, in una città sotto emergenza Coronavirus. Chi accede alle offerte della biblioteca digitale avrà ogni mese la possibilità di scegliere fino a tre libri da leggere su computer, tablet o smartphone.

Spiega l’assessora alla Cultura Francesca Leon: «In questa situazione eccezionale le biblioteche civiche torinesi rafforzano la propria presenza online, restando in contatto con i propri lettori e aprendo i servizi a tutti i torinesi, anche a coloro che non si sono ancora iscritti ai loro servizi».

Basterà compilare un modulo disponibile all’indirizzo web https://bct.comperio.it/registrazione-online/.

I torinesi, residenti o domiciliati sotto la Mole, potranno avere accesso immediato alla biblioteca digitale per 40 giorni. Se vorranno continuare a usare il servizio, dovranno successivamente recarsi in biblioteca per rendere l’iscrizione definitiva.

A disposizione, un catalogo di oltre 18.000 libri elettronici da scaricare sul proprio e-reader (o tablet o smartphone) compatibile con il formato epub, più di 1000 audiolibri da ascoltare in streaming, circa 7000 fra giornali e riviste, italiani e stranieri (compresi i principali quotidiani nazionali) e oltre 120.000 dischi da ascoltare in streaming. Inoltre comprende quasi 1,5 milioni di risorse liberamente accessibili e gratuite, che possono essere utilizzate senza necessità di credenziali: fra queste si segnalano in particolare i materiali didattici online per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado e di e di secondo grado, oltre a ebook, video, audiolibri e archivi di immagini.

Da ricordare, tra gli altri servizi on line delle Biblioteche civiche, le “Letture ad alta voce per i più piccoli” online sulle pagine social delle Biblioteche civiche torinesi Facebook e Instagram e le mostre virtuali, i video, le collezioni storiche e digitali che possono essere fruite visitando il sito www.comune.torino.it/cultura/biblioteche.

Inoltre, un servizio di informazioni online è a disposizione di tutti per chiedere aggiornamenti scrivendo all’indirizzo biblioteche.civiche@comune.torino.it. Si potranno richiedere informazioni bibliografiche scrivendo a: chiediallebiblioteche@comune.torino.it.