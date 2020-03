Otto morti, diversi feriti, tentativi di evasione, occupazione e devastazione di alcuni locali dei carceri. Questo è il bollettino delle rivolte scoppiate nelle case circondariali italiane dall’attuazione delle misure di restrizione volute dal governo per cercare di arrestare il contagio da Coronavirus. La tensione sale nelle carceri. A Modena, al Sant’Anna, si contano 6 morti e 6 feriti, di cui 4 in prognosi riservata, ferite lievi per le 3 guardie carcerarie e 7 sanitari, al momento è la situazione più grave.

Al carcere di San Vittore, Milano, in piena zona rossa, alcuni detenuti, questa mattina, sono saliti sul tetto urlando e chiedendo l’indulto, molti con il volto coperto da sciarpe e dai cappucci delle felpe. Prima di salire però hanno saccheggiato l’infermeria, è c’è il forte rischio che possano ingoiare medicinali e metadone per placare la dipendenza da eroina. Eventualità che si sono già verificate sia nel carcere di Verona che in quello di Alessandria, dove due detenuti sono morti per overdose da psicofarmaci.

A Foggia e a Palermo ripetuti casi di evasione, poi bloccati dalla polizia. Da quanto si apprende i detenuti avrebbero divelto un cancello che porta direttamente nella strada adiacente, ed altri avrebbero provato a scavalcare direttamente le mura di cinta. Esercito e forze dell’ordine sono intervenute per riportare la situazione alla normalità.