Si deve andare avanti e pensare al dopo, quando l’emergenza Coronavirus sarà alle spalle. Magari basteranno pochi giorni. E in una città deserta, dove tutto è chiuso, fa paura e innegabile. Da qui la proposta del segretario metropolitano del Partito Democratico e consigliere comunale Mimmo Carretta lancia una proposta alla sindaca Appendino. Si parla di festeggiare la fine dell’emergenza e della paura con una grande festa, una grande notte bianca per Torino: ”Weekend con musei gratuiti per tutti i torinesi, la città vuole tornare a respirare normalità. Noi ci siamo”.

Intanto, anche se le riserve verranno sciolte solo domani sera il governatore del Piemonte Alberto Cirio ipotizza un graduale ritorno alla normalità. «C’è l’esigenza di un graduale ritorno alla normalità – ha detto – ma occorre farlo con grande cautela. La nostra proposta la ministro Speranza è che le scuole riaprano già lunedì, ma non alla didattica». Insomma, per Cirio si tratta di pensare prima a «un’azione di pulizia straordinaria e disinfezione per poi aprire agli allievi da metà settimana». Anche se, come detto, spetta al ministro la parola definitiva.